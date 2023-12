Lecce a Bergamo senza Pongracic, Banda e Sansone. Le probabili formazioni

Sarà un Lecce rimaneggiato quello che tra qualche ora scenderà sul terreno di gioco del “Gewiss Stadium” nella sfida che lo vedrà opposto all’Atalanta.

Sono tanti, tra squalifiche e infortuni, gli assenti in casa giallorossa nell’ultima partita del 2023 che la compagine salentina cercherà di vincere per chiudere nel migliore dei modi 365 giorni ricchi di soddisfazioni.

Qui Atalanta

Tra gli orobici il tridente difensivo dovrebbe essere composto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac, Sulle corsie esterne spazio per Zappacosta e Ruggeri. Sulla trequarti ci saranno Lookman e Koopmeiners, a supporto di Scamacca unica punta.

Qui Lecce

Mister D’Aversa si vede costretto a fare a meno in un sol colpo a Banda e Pongracic squalificati, a loro si aggiunge Almqvist e, defezione dell’ultimo momento Sansone per un problema al polpaccio. L’allenatore abruzzese, quindi, dovrebbe affiancare a Baschirotto Tubà, in mediana spazio a Gonzalez e Rafia, con Oudin che ritorna a ricoprire il ruolo di esterno offensivo e Krstovic che dovrebbe tornare dal primo minuto

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della partita su Dazn