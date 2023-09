Lecce, contro il Genoa assenti Banda e Baschirotto, le scelte di D’Aversa. Probabili formazioni

Dopo il pareggio sofferto di domenica scorsa contro il Monza, prende il via per il Lecce un tour de force che lo vedrà impegnato oggi, martedì e sabato.

Si parte questa sera, quando, tra poche ore i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti al Genoa.

Una sfida quella di tra salentini e liguri che vede giocare due compagini in salute, i ragazzi di D’Aversa, ripetiamo, reduci dal pari in Brianza e, insieme a Inter e Juventus, unica squadra ancora imbattuta del torneo e i grifoni che hanno pareggiato, dopo essere stati a lungo in vantaggio, con i Campioni d’Italia del Napoli.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese, si vede costretto a fare a meno di due autentici pezzi da 90, l’esterno d’attacco Lamek Banda, fermato da una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra e Federico Baschirotto, appiedato dal Giudice Sportivo. Se per la corsia mancina d’attacco non ci sono dubbi con l’impiego di Gabriel Strefezza, per fare coppia con Pongracic è ballottaggio tra Touba e Blin, con francese che verrebbe arretrato.

Qui Genoa

Mister Alberto Gilardino, invece, non potrà contare al 100% su Malinovskyi, non in perfette condizioni fisiche, saranno assenti Vogliacco e Messias, ancora alle prese con infortuni.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Genoa (4-4-2): Martinez, De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui

Arbitro: Rapuano di Rimini

Calcio d’inzio alle 20.45. diretta su Sky e Dazn.