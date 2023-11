Lecce, contro il Milan senza Almqvist. Le probabili formazioni

Dopo i tre minuti di follia dello stadio “Olimpico” di domenica sera, quando, in vantaggio di un gol, si sono fatti rimontare e superare, facendo sì che una probabile vittoria, si trasformasse in una sconfitta, ancora poche ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, scenderanno sul terreno di gioco del “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Milan di Pioli.

In casa salentina grande è il rammarico per l’occasione sfumata, mentre, tra i rossoneri il morale è alle stelle dopo la vittoria, forse insperata, di martedì in Champions League contro il Paris Saint Germain, che ha fatto da contraltare allo stop interno del sabato precedente contro l’Udinese. Entrambe le compagini, quindi, cercheranno di ottenere il massimo della posta in palio; il Lecce per mettersi alle spalle un periodo poco negativo e fortunato di tre sconfitte di fila, Coppa Italia compresa e i meneghini per dare continuità al successo europeo .

Qui Lecce

In occasione della gara, il tecnico abruzzese, si vede costretto a rinunciare al goleador di Roma, Almqvist, fermato da un problema muscolare, al suo posto, quindi, spazio a capitan Strefezza che torna sulla corsia destra. Per il resto la formazione, dovrebbe essere la stessa scesa in campo nella Capitale.

Qui Milan

L’allenatore parmigiano, invece, in difesa dovrebbe affidarsi ai quattro visti in campo contro il Psg; a centrocampo dovrebbe tornare tra i titolari Krunic, Loftus-Cheek potrebbe tornare dietro le punte nel nuovo 4-2-3-1. In attacco ci saranno Giroud e Leao, con Okafor che potrebbe entrare a gara in corso.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Brancolini; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda

Milan (4-3-2-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Arbitro: Abisso di Palermo

Calcio d’inzio alle ore 15.00, diretta della partita su Dazn