Lecce alla ricerca del riscatto contro il Napoli. Le probabili formazioni

Dopo la prima sconfitta stagionale contro la Juventus, ancora qualche ora e i giallorossi di mister Roberto D’Aversascenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti ai campioni d’Italia del Napoli.

Il Lecce, contro la compagine azzurra cercherà, senza se e senza ma, il riscatto immediato e poco conta il blasone degli uomini di Garcia, i salentini daranno come sempre più del massimo, allo scopo di fare risultato e proseguire il percorso che porta alla salvezza.

Qui Lecce

L’allenatore abruzzese quasi certamente, dopo i cambi con i bianconeri, tornerà alla formazione vittoriosa con il Genoa, con il solo cambio di Blin al posto di Kaba squalificato.

Qui Napoli

L’allenatore francese dovrebbe operare un turn over in vista della gara di Champions con il Real Madrid. In mediana Cajuste o Elmas potrebbero far rifiatare Anguissa. In attacco Kvara ed Osimhen e con Politano che potrebbe partire dalla panchina.

Le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Zielinski, Lobotka, Cajuste; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Calcio d’inizio alle 15.00, diretta della partita su Dazn.