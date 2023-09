Al “Via del Mare” va in scena Lecce-Salernitana. Le probabili formazioni

Un Lecce in cerca di ulteriori conferme nella terza giornata di campionato sfida la Salernitana di Paulo Sousa.

Ancora poche ore e con inizio alle 20.45, i giallorossi di mister Roberto D’Aversa a quota 4 punti in classifica scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” contro la compagine campana a quota 2.

Entrambe le formazioni, al momento, sono imbattute, ma mentre gli uomini del tecnico abruzzese, hanno all’attivo una vittoria e un pari, quelli dell’allenatore portoghese che prima di rientrare in Italia ha allenato anche il Flamenco hanno racimolato solo due pareggi con Roma e Udinese. Si attende dunque una gara con entrambi gli avversari proiettati a ottenere l’intera posta in palio.

Qui Lecce

D’Aversa ha l’imbarazzo della scelta e infatti ha convocato tutti i calciatori, compresi quelli giunti nel Salento questa settimana, ma non dovrebbe stravolgere la formazione. Quindi ancora panchina per Kaba e Krstovic, mentre gli unici due ballottaggi, dovrebbero riguardare Dorgu per Gallo e Blin per Gonzalez, anche se l’allenatore vede il francese più come un difensore centrale.

Qui Salernitana

Il tecnico portoghese deve fare a meno di Dia, non convocato per motivi disciplinari – alla base ci sarebbe un risentimento dell’attaccante per il mancato passaggio al Wolverhampton – ma avrà dalla sua bomber Antonio Candreva. Probabile un cambio di modulo con la difesa a tre e il centrocampo a cinque.

Arbitra Massimidella sezione di Termoli.

Probabili formazioni

LECCE: (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda.

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Lovato, Gyömbér, Gyömbér; Kastanos, Coulibaly, Legowski, Bradaric, Candreva; Martegani, Botheim.

Calcio d’inizio ore 20.45, diretta della partita su Dazn.