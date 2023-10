Lecce alla prova Sassuolo per rimediare al poker contro il Napoli. Le probabili formazioni

Dopo la batosta casalinga contro il Napoli, ancora poche ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno nuovamente sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Sassuolo.

Entrambe le compagini vengono da uno stop tra le mura amiche, i salentini, ripetiamo, contro i Campioni d’Italia dove hanno incassato un poker, mentre, i modenesi, con il Monza, gara nella quale sono stati puniti dall’ex calciatore del Lecce Lorenzo Colombo.

Qui Lecce

Il tecnico abruzzese si vedrà costretto a fare a meno per la quarta gara di fila di Lamek Banda e a lui si aggiunge Alexis Blin – uscito dal campo in anticipo con i partenopei a causa di un infortunio di gioco al piede – ma potrà nuovamente contare su Kaba in mediana che ha scontato il turno di squalifica.

Qui Sassuolo

In casa emiliana Ruan Tressoldi dovrebbe partire titolare, ma Ferrari potrebbe giocare dall’inizio. A centrocampo, ci sarà Racic, che sembra in vantaggio su Obiang. Sulla trequarti, ci sarà, invece, Bajrami.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: Roberto D’Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn