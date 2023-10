Contro il Torino, Banda insidia Strefezza. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio esterno di Udine, due punti persi, piuttosto che uno guadagnato, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Torino.

I salentini, ripetiamo, vengono da due pareggi di fila, quello contro il Sassuolo prima della pausa per gli impegni delle nazionali e, ripetiamo, con l’Udinese lunedì sera. I granata, invece, da due stop nel derby con la Juventus e la sconfitta casalinga con l’Inter.

Qui Lecce

Mister Roberto D’Aversa, a parte Blin, ha a disposizione l’intera rosa e potrebbe optare per due cambi, Rafia al posto di Oudin e Banda, che tornerebbe dal primo minuto dopo l’infortunio.

Qui Torino

Per Ivan Juric i problemi sono tanti, Juric potrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Pellegri e Sanabria in attacco. Fuori Vlasic dopo il malore accusato contro l’Inter. In difesa tornerà Buongiorno.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck; Pellegri, Sanabria.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Diretta alle ore 18.00 su Dazn