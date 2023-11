Contro la Roma, giallorossi in campo per ‘salutare’ la sconfitta. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio “Olimpico”, nella sfida che li vedrà opposti alle Roma.

Con la compagine capitolina, i ragazzi di mister D’Aversa cercheranno, dopo un miniciclo negativo, che li ha visti uscire sconfitti dalle gare con Torino e Parma, entrambe tra le mura amiche, l’ultima delle quali, è costata la Coppa Italia, di ritrovare la vittoria o, per lo meno, di non tornare nel Salento a mani vuote.

Qui Lecce

Il tecnico abruzzese in vista della partita con gli uomini di Josè Mourinho opterà qualche cambio rispetto alla gara con il Torino. A sinistra a partire dall’inizio ci sarà Dorgu, così come, in mediana, nonostante le non perfette condizioni fisiche, dovrebbe tornare Kaba

Qui Roma

Lo Special One, oltre Smalling e Pellegrini, non avrà anche Spinazzola. Esterni giocheranno Karsdorp e Zalewski. Dybala e Renato Sanches dovrebbero preservati per il derby, in attacco quindi, la coppia Lukaku-Belotti. A centrocampo Aouar insieme a Cristante e Bove. In difesa, infine, Mancini, Llorente e N’Dicka davanti a Rui Patricio.

Probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendery, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda.

Arbitro: Colombo di Como

Diretta alle ore 18.00 su Dazn