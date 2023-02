Un Lecce immenso sconfigge l’Atalanta, Baroni: “La forza credere nel lavoro. Giocata una gara coraggiosa”

“Abbiamo tirato molto in porta, creato diverse situazioni, ma è girato male un po’ tutto”, sono state, invece, le parole di Giampiero Gasperini. “Prendiamo sempre un gol all’inizio, poi ci è mancata un po’ di qualità e su calcio d’angolo abbiamo preso il secondo gol. Queste gare dipendono da come si incanalano, per me è fantastico ritrovare la squadra in questo momento e ripartire subito. Sicuramente è molto più difficile giocare con il Milan, dipende però da come vanno le partite. È un brutto segnale subire una rete sempre dopo i primi minuti. Abbiamo avuto tante palle da poter giocare in situazioni di pericolo, ma non abbiamo avuto la lucidità di sfruttarle. Oggi abbiamo avuto venti situazioni a favore contro due, ma non siamo riusciti a creare nulla. Boga deve provare a essere un calciatore un po’ più vario anche per quel che riguarda la posizione e nel primo tempo ha fatto bene, non penso abbia giocato male.

Ultimo, infine, l’allenatore dei salentini Marco Baroni, la sua una gara preparata in ogni singolo dettaglio e interpretata allo stesso modo dai suoi ragazzi: “Abbiamo preparato la partita in questo modo, accettando il duello e pressando, perché bisognava togliere l’iniziativa e abbiamo arginato bene l’Atalanta. Il nostro è un gruppo giovane e ricettivo e che crede nel lavoro, ho chiesto di fare una sfida di coraggio altrimenti se avessimo lasciato l’iniziativa la squadra di Gasperini avrebbe dilagato. Si è scelto di giocare alcuni palloni dietro la loro linea, i ragazzi lo hanno fatto bene, oggi Tuia ha fatto una grande partita, poi si è affaticato e l’ho dovuto sostituire. Il segreto di questo Lecce sono disponibilità e atteggiamento, ho cercato di togliere dalla testa dei giovani il timore, dovevano essere lanciati e tutti insieme gli abbiamo dato fiducia e loro stanno ripagando. Ho detto alla squadra di non essere attendista, sempre aggressiva e accettare il duello con coraggio è stato fatto, questa pressione costante mette difficoltà anche ai grandi campioni e ci consente di compiere buone prestazioni”.

La ripresa degli allenamenti è fissata per la mattinata di oggi, allo stadio “Via del Mare”.

Con la partita di ieri, infine, il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, ha tagliato il traguardo delle 200 partite nel Lecce