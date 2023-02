Contro la Cremonese i giallorossi cercano il ritorno alla vittoria, le probabili formazioni

Saranno scelte obbligate quelle di mister Marco Baroni, in mediana e nel reparto avanzato, viste le assenze di Maleh e Ceesay, mentre, in difesa, l’unico dubbio è il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Pezzella e Gallo, con il primo in leggero vantaggio.

Ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Zini” nella sfida che li vedrà opposti alla Cremonese, fanalino di coda del torneo di Serie A.

I grigiorossi sono reduci dall’impensabile vittoria di Coppa Italia nella quale hanno eliminato la Roma, mentre, i salentini, devono riscattare lo stop interno con la Salernitana.

Detto di capitan Hjulmand e compagni, qualche dubbio per Davide Ballardini, due i ballottaggi per il tecnico grigiorosso, indeciso tra Vasquez e Bianchetti in difesa e tra Dessers e Ciofani in attacco, al fianco di Okereke, reduce da due gol consecutivi.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari A., Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Dessers, Okereke.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.