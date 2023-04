Giallorossi attesi dalla sfida con l’Empoli per interrompere la serie negativa, le probabili formazioni

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, ancora poche ore e i giallorossi riprenderanno il cammino verso la salvezza sul terreno di gioco dello stadio “Castellani” nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli.

I toscani precedono i salentini di una sola lunghezza in classifica ed entrambe le compagini sono reduci da quattro sconfitte difila, si spera, quindi, che capitan Hjulmand e compagni, interrompano questa striscia negativa tornando alla vittoria o, per lo meno, ricomincino a fare punti.

Qui Lecce

Nelle file della formazione di Baroni, assenti per squalifica Umtiti e Maleh, probabile, quindi, l’utilizzo di Tuia al posto del francese, mentre, in attacco, sulla corsia sinistra, dovrebbe essere schierato l’ex di turno Di Francesco.

Qui Empoli

Nell’Empoli ancora indisponibile Vicario e in porta andrà Perisan. Ismajli, torna in difesa in coppia con il leccese Luperto. In attacco Cambiaghi favorito su Satriano per fare coppia con Caputo.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Zanetti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni