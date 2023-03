Al “Franchi” va in scena la sfida tra Fiorentina e Lecce. Le probabili formazioni

Forse peggiore momento per questa partita non ci poteva essere. Le due squadre vengono, infatti, da due periodi nettamente differenti: da una parte i padroni di casa reduci da una serie di risultati utili consecutivi, accompagnati dalla qualificazione ai quarti di finale della Conferenze League; dall’altra, gli ospiti che hanno inanellato tre sconfitte consecutive su altrettanti incontri senza, tra l’altro segnare. Ancora poche ore e sul terreno di gioco dello stadio “Artemio Franchi” si svolgerà la sfida tra il Lecce e la Fiorentina.

Qui Fiorentina

In casa viola pochi dubbi anche per Italiano con il probabile il ritorno dal primo minuto di Igor in difesa.

Qui Lecce

Tra le file salentine, Colombo al posto di Ceesay, dovrebbe essere la sola novità rispetto alla disfatta interna di domenica scorsa con il Torino.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. .

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.