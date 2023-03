Inter-Lecce, la parola torna al campo. Le probabili formazioni della sfida di “San Siro”

Al termine di una settimana dove non sono certo mancate le polemiche, tra divieti di trasferta, ricorsi al Tar, controricorsi e la decisione definitiva di aprire le porte dello stadio meneghino ai tifosi salentini, la parola, finalmente, torna al calcio giocato.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio “San Siro” di Milano nella sfida che li vedrà opposti all’Inter.

Qui Lecce

In occasione della gara in terra lombarda, Baroni si vede costretto a fare a meno di Baschirotto squalifica, ma ritrova Umtiti a comporre la coppia al centro della difesa insieme a Tuia; in mediana, invece, Maleh parte favorito su Gonzalez, mentre, nel reparto avanzato, torna Di Francesco dopo lo stop inflitto dal Giudice Sportivo, mentre, al centro, Ceesay parte in pole.

Qui Inter

Inzaghi deciderà solo all’ultimo momento se schierare Skriniar e Dimarco, in caso di assenza in difesa giocherà a De Vrij, mentre sulla corsia sinistra verrebbe schierato Gosens. A centrocampo il trio Barella-Brozovic-Calhanoglu, a destra invece Darmian sembra favorito su Dumfries. In attacco sarà con ogni probabilità Lukaku ad affiancare Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.