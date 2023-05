Contro la Juventus spazio a Pezzella e Banda. Le probabili formazioni della sfida di Torino

Contro la Juventus spazio a Pezzella e Banda dall’inizio. Le probabili formazioni della sfida di Torino

Baroni senza Gallo infortunato e Strefezza squalifica. Oudin torna a giocare da esterno, probabile riposo per Di Francesco.

Dopo il ritorno alla vittoria dopo più di due mesi, tempo per i giallorossi di festeggiare, poco, il successo contro l’Udinese, che nel pomeriggio di oggi è già il momento di scendere in campo nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus.

Entrambe le compagini sono alla ricerca di punti importanti per raggiungere i rispettivi obiettivi: la zona Champions per i bianconeri e la salvezza per i salentini.

Qui Lecce

Mister Baroni si vede costretto a fare a meno dello squalificato Strefezza e dell’infortunato Gallo, quindi, spazio a Pezzella e al ritorno di Oudin esterno d’attacco; con loro certo al 99% Banda – così come riferito dal tecnico nel corso della conferenza stampa pre-gara – con Di Francesco che si dovrebbe accomodare in panchina e il ritorno di Gonzalez dall’inizio.

Qui Juventus

Nella formazione sabauda dubbio Di Maria, impiegato solo con le opportune garanzie, altrimenti, spazio a Soulé alle spalle dell’unica punta, che dovrebbe essere ancora Milik. In mediana Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Cuadrado e Kostic sulle corsie esterne. In difesa Gatti e Alex Sandro si giocano un posto per completare il reparto con Bremer e Danilo.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Milik. All. Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Banda. All. Baroni