Dopo la sosta riprede il Campionato, il Lecce ricomincia dalla Lazio. Le probabili formazioni

Ancora poche ore e dopo la lunga sosta per permettere di disputare i Mondiali in Qatar, ritorna il Campionato di Serie A, che vedrà il Lecce impegnato in casa contro la Lazio.

I giallorossi hanno chiuso il 2022 nel migliore dei modi, con la vittoria in trasferta a Genova, mentre, i biancocelesti, prima della pausa, hanno perso per 3-0 contro la Juventus, quindi, saranno vogliosi di iniziare il 2023 con un successo per rimanere in zona Champions.

“Incontriamo un avversario di valore, che sa sempre cosa fare in tutte le situazioni, che ha grandi qualità tecniche e fisiche”, ha affermato mister Marco Baroni nella consueta conferenza stampa pre-gara e per questo si affiderà quasi certamente agli stessi undici che hanno iniziato l’ultima amichevole contro il Varazdin, con in più la novità Maleh. L’ultimo acquisto del calciomercato salentino, infatti, partirà dalla panchina, ma come ha dichiarato il tecnico sarà certamente della gara, “Quando ho parlato con lui gli ho detto che non gli daremo tempo perché non ne abbiamo”, ha dichiarato sempre ieri l’allenatore.

Sarri potrà puntare sulla formazione classica a partire da Provedel tra i pali, Lazzari e Marusic sulle corsie esterne e Casale e Romagnoli a chiudere la linea difensiva. Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino saranno i tre del centrocampo, mentre in avanti si ricomporrà il tridente formato da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile, tornato dall’infortunio.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.