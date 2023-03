Contro il Toro giallorossi cercano il ritorno alla vittoria, le probabili formazioni

Dopo la brutta sconfitta di “San Siro”, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno in campo nella sfida che li vedrà opposti al Torino di Juric.

Nella partita contro la compagine granata capitan Hjulmand e compagni, cercheranno, dopo due gare a secco, di tornare al gol e soprattutto alla vittoria, contro una compagine dall’andamento altalenante, ma che occupa la zona media della classifica con 34 punti.

Qui Lecce

Tra le file salentine si ricompone la coppia centrale di difesa Umtiti-Baschirotto, scelta quasi forzata vista la non perfetta forma di Tuia; in mediana tornano Blin e Gonzalez e in attacco si rivedrà Colombo. Sulla corsia sinistra di difesa, infine, dovrebbe essere confermato Pezzella.

Qui Torino

Nel Toro torna Ricci che ha scontato il turno di squalifica, con ogni probabilità verrà confermato Linetty. In panchina potrebbe tornare Pellegri.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. Allenatore: Juric.