Contro l’Udinese giallorossi cercano di tornare alla vittoria, le probabili formazioni

Giallorossi impelagati in piena lotta per non retrocedere – dopo aver dilapidato negli ultimi due mesi un patrimonio importanti di punti – cercheranno nel pomeriggio di oggi, sul terreno di gioco dello stadio “Via Del Mare”, di tornare nuovamente alla vittoria e sperare che le dirette inseguitrici, Verona e Spezia su tutte, non facciano risultato.

Qui Lecce

In occasione della sfida di oggi, mister Marco Baroni, ritroverà dal primo minuto Strefezza, entrato in partita in corsa domenica con il Milan, con lui dovrebbe tornare dall’inizio anche Colombo, per il resto, spazio agli stessi calciatori visti all’opera con i Campioni d’Italia.

Qui Udinese

Problemi in attacco per i bianconeri a quella Deulofeu, si aggiunge anche l’assenza di Succes. Pereyra agirà alle spalle di Beto a centrocampo spazio a Samardzi e Lovric ai fianchi di Walace.

Probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulamnd; Strefezza, Oudin; Di Francesco; Colombo.

Udinese: (3-5-1-1): Silvestri; Rodrigo Becão, Bijol, N. Pérez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto.