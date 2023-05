Spezia ko a Cremona, per i giallorossi con il Verona un’occasione da sfruttare. Le probabili formazioni

Un’occasione servita su un piatto d’argento che i giallorossi non devono assolutamente sprecare. I gol di Ciofani e Vasquez, grazie ai quali la Cremone ha sconfitto lo Spezia, da un lato alimentano le speranze rimanere nel massimo torneo dei grigiorossi e dall’altro, in caso di vittoria del Lecce, dà la possibilità ai ragazzi di mister Baroni, di compiere più di un passo in avanti verso il sogno chiamato salvezza.

Ancora poche ore e capitan Hjulmand e compagni, scenderanno sul terreno di gioco dello Stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti a una diretta concorrente, il Verona.

Qui Lecce

L’allenatore dei salentini ritrova in un solo colpo Gendrey, Gallo e Strefezza; Oudin, quindi, torna a svolgere il nuovo ruolo di mezz’ala, mentre, in attacco, confermato Ceesay, sulla corsia sinistra torna dall’inizio Di Francesco.

Qui Hellas

Nel Verona, fermi per infortunio Lasagna, Henry e Hrustic. Magnani in vantaggio su Ceccherini in difesa; Faraoni e Lazovic giocheranno esterni con Tameze e Abildgaard interni in mediana. In attacco Gaich sarà la punta centrale

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin, Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Duda, Verdi; Gaich. Allenatore: Zaffaroni.