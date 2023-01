Lecce alla ricerca del riscatto contro la Salernitana, le probabili formazioni

Dopo il brutto stop di Verona che, fortunatamente, non ha scompaginato più di tanto la posizione in classifica, ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Baroni, scenderanno sul terreno di gioco di un gremito “Via del Mare”, allo scopo di ritrovare la vittoria e continuare a mantenere una posizione in graduatoria tranquilla.

L’allenatore dei salentini riproporrà lo stesso undici visto all’opera al “Bentegodi” con l’eccezione di Pezzella al posto di Gallo sulla corsia sinistra di difesa.

In casa campana, invece, Nicola potrebbe far esordire da subito il nuovo acquisto Troost-Ekong per rinforzare la difesa il tecnico dovrebbe tornare al 3-5-2 accantonato con il Napoli.

Le probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Lovato; Candreva, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Piatek, Dia