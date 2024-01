Contro il Genoa giallorossi alla ricerca della prima vittoria nel ritorno, le probabili formazioni

Sarà Genoa-Lecce il lunch match della domenica dopo un sabato che ha visto la vittoria dell’ Atalanta sull’Udinese e i pareggi interni di Juventus e Milan rispettivamente con Empoli (1-1) e Bologna (2-2).

Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa subita a opera della squadra di Allegri, ancora poche ore e i giallorossi di D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Marassi” nella sfida che li vedrà opposti ai rossoblù allenati da Alberto Gilardino.

In una sfida dal sapore di derby per l’allenatore della compagine salentina, visti i trascorsi da tecnico della Sampdoria, il Lecce cercherà di trovare la prima vittoria nel girone di ritorno, dopo due stop di seguito, dovuti anche allo spessore tecnico superiore degli avversari affrontati.

Qui Genoa

Per il Campione del Mondo, allenatore dei liguri, Alberto Gilardino, in mediana mancheranno Badelj e Frendrup squalificati, a loro si aggiungono Messias, Martin e Haps tutti fuori per problemi fisici, recupera, però, Sabelli. In difesa rientra De Winter, in attacco Gudmundsson farà coppia con Retegui.

Qui Lecce

Mister D’Aversa si vedrà costretto a fare a meno di Strefezza – oggi o al massimo domani l’annuncio del suo trasferimento a Como – a lui si aggiunge Touba che tornerà domani dalla Coppa d’Africa. Banda e Rafia figurano tra i convocati, ma non scenderanno in campo dall’inizio, così come affermato dal tecnico. Spazio, quindi, allo stesso undici visto all’opera nelle due gare precedenti.

Le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Oudin.

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta su Sky e Dazn