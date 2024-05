Lecce-Atalanta, ultimo impegno casalingo prima della festa. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna contro l’Udinese lunedì sera, dove, i giallorossi, con la salvezza in tasca, sono scesi in campo un po’ ‘morbidi’ rispetto alle ultime apparizioni, ancora poche ore e capitan Blin e compagni saranno impegnati sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti all’Atalanta, in quella che sarà l’ultima gara davanti al pubblico amico, prima della festa programmata per questa sera.

Nell’ultima gara del torneo davanti al pubblico amico, i salentini affronteranno una compagine che dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia con ogni probabilità avrà la testa rivolta alla finale di Europa League che mercoledì sera li vedrà opposti al Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania.

Qui Lecce

In occasione della partita con gli orobici, mister Luca Gotti si vedrà costretto a fare a meno, oltre che degli infortunati di lungo corso, ancora di Sansone che non è riuscito a superare i problemi fisici, ma ritroverà Piccoli che ha scontato il turo di squalifica. L’allenatore veneto, quindi, tornerà a schierare le due punte, con l’unico dubbio se come esterno di centrocampo affidarsi a Oudin o Almqvist.

Qui Atalanta

Turnover forzato il tecnico degli orobici in vista dell’atto finale della manifestazione continentale. I migliori resteranno in panchina e non ci sarà de Roon, che si è fatto male gara con la Juventus e che spera di riuscire a recuperare per i Campionati Europei. Chance, quindi, per Bonfanti, Hateboer, Adopo, Bakker e Miranchuk. Non è da escludere che possa iniziare dal primo anche Scamacca, assente nella finale dell’Olimpico.

Probabili formazioni

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk, Touré; Lookman.

ARBITRO: Rapuano di Rimini

Calcio d’inizio alle ore 18.00. diretta della partita su Dazn