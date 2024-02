Contro l’Inter Lecce senza Pongracic, è ballottaggio Touba-Blin. Le probabili formazioni

Sulla carta la sfida sembrerebbe molto più che impossibile, ma come ha detto il mister alla vigilia “… nel calcio nulla è scontato”.

Ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella gara che li vedrà opposti alla capolista Inter.

I nerazzurri si presentano all’incontro con all’attivo da inizio anno con 9 vittorie su 9 partite, solo quattro gol incassati e nelle ultime due gare non hanno subito tiri in porta.

Qui Lecce

Il tecnico dei salentini si vede costretto a fare a meno di Pongracic e Dorgu squalificati, scelte obbligate in difesa, quindi, con Touba che dovrebbe fare coppia con Baschirotto al centro. In mediana dovrebbe tornare Oudin, mentre, in attacco, nonostante il recupero di Banda, Sansone dovrebbe partire dall’inizio.

Qui Inter

Simone Inzaghi deve rinunciare a Sommer e Thuram infortunati, spazio quindi ad Audero e Arnautovic; acentrocampo giocherà Frattesi, mentre sarà regolarmente in campo Calhanoglu. Sulle corsie esterne Dumfries e Carlos Augusto potrebbero essere preferiti a Darmian e Dimarco.

Probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D’Aversa

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Arbitro: Doveri di Roma 1

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta su Dazn.