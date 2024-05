Al “Maradona” Lecce in campo per l’ultimo atto, le probabili formazioni

Con in tasca la salvezza conquistata due giornate fa, il Lecce saluta e dà appuntamento al prossimo torneo, il terzo consecutivo nel massimo campionato.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Luca Gotti, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Maradona”, nella sfida che li vedrà opposti al Napoli, ultima gara della stagione 2023/2024, che ha regalato, ripetiamo, la possibilità al sodalizio salentino di giocare ancora una volta in Serie A.

Contro una compagine che ha difeso nel peggiore dei modi lo scudetto conquistato lo scorso anno, capitan Blin e compagni punteranno a chiudere in bellezza, contro gli azzurri che, invece, puntano a un posticino in Europa, quello chiamato Conference League.

Qui Napoli

In casa partenopea, Calzona, alla sua ultima gara sulla panchina, spera di poter contare su Osimhen e Zielinski non in perfetta forma fisica, con loro ci sono anche da valutare Mario Rui e Rrahmani.

Qui Lecce

In casa salentina Falcone riesce a recuperare e sarà in campo dall’inizio e, con ogni probabilità, tornerà all’antico con la presenza di Oudin e Blin dall’inizio.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Calcio d’inizio alle ore 18.00, diretta della partita su Dazn.