Lecce contro l’Atalanta nel ricordo di Graziano, le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna a opera del Milan e la pausa per le nazionali, che ha consentito di conoscere meglio i nuovi calciatori, ancora poche ore e i giallorossi saranno impegnati sul terreno di gioco del “New Balance Stadium”, nella sfida che li vedrà opposti all’Atalanta.

Una gara molto particolare quella contro gli orobici. Poco meno di cinque mesi fa, infatti, alla vigilia della sfida con i nerazzurri, mori improvvisamente nel ritiro di Coccaglio, lo storico fisioterapista Graziano Fiorita, una figura importante con oltre venti anni di dedizione spesi per il club salentino.

Entrambe le formazioni sono alla ricerca del primo successo in campionato, con i padroni di casa che hanno racimolato solo due pareggi e con gli ospiti che vengono, ripetiamo, dallo stop interno con il ‘Diavolo’.

Qui Atalanta

Juric ha qualche problema, non potrà contare su Scamacca ed Ederson. Pasalic dovrebbe partire dal primo minuto, così come Maldini. Per il resto confermata la squadra che ha giocato nelle prime due partite. In attacco esordio dall’inizio, proprio contro la sua ex squadra, per Nikola Krstovic

Qui Lecce

Mister Eusebio di Francesco deve fare a meno di Kaba e Pierret, ma nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha annunciato novità. Certamente partirà dall’inizio il nuovo acquisto Stulic, ma potrebbero essere della gara dal via anche Siebert e Sala.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Krstovic

Lecce (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Arbitro: Manganiello di Pierolo

Calcio d’inizio alle 15.00. diretta della partita su Dazn