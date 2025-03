Giallorossi a Genova per cercare di ritrovare i punti, confermato il duo Helgason-Berisha. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna subita a opera del Milan, nella quale sul punteggio di 2-0 a proprio favore, si sono fatti prima rimontare e poi superare, anche se, a dire il vero, non hanno mai dato l’impressione nel corso dell’intera di gara di essere in grado di fare punti, con i rossoneri che per tutto l’arco della partita li hanno annichiliti, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Luigi Ferraris”, nella sfida che li vedrà opposti al Genoa.

All’andata, al “Via del Mare”, finì a reti bianche, con un incontro con contraddistinto da particolari emozioni.

Diverso l’umore dei due contendenti, con il Grifone che da quando Vieira siede sulla panchina, ha inanellato una serie di prestazioni positive che hanno fatto sì che si allontanasse dalla zona calda della classifica, mentre, i salentini, nonostante conservino ancora un margine accettabile, vengono da tre sconfitte di fila, condite, tra l’altro, da una quasi assenza dal punto di vista del gioco.

Qui Genoa

L’allenatore transalpino deve fare i conti con problemi in attacco, con Cornet, Ekuban, Vitinha e Messias, infortunati, ma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Miretti, Zanoli ed Ekhator alle spalle di Pinamonti,

Qui Lecce

Nessun problema per Giampaolo, una sorta di derby per lui, visti gli ottimi trascorsi alla guida della Sampdoria. Il tecnico abruzzese, infatti, ha a disposizione l’intera rosa, a esclusione del solo Sala influenzato di conseguenza dovrebbe scherare lo stesso undici visto all’oper con il Diavolo, confermando, quindi, la coppia Helgason-Berisha in mediana.

Probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali, Sabelli, Vasquez, De Winter, Martin; Frendrup, Badelj; Zanoli, Miretti, Ekhator; Pinamonti

Lecce (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Halgason; Pierotti, Krstovic, Morente

Arbitro: Maresca di Napoli

Calcio d’inizio alle 20.45, diretta della partita su Sky e Dazn