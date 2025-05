Contro la Lazio prima vincere, poi sperare. Le probabili formazioni

Posta la parola fine alla lotta scudetto, con il tricolore vinto dal Napoli allenato dal leccese Antonio Conte, a novanta minuti dalla fine del campionato resta tutto ancora da decidere per quel che riguarda alcune squadre che l’anno prossimo giocheranno in Europa e quelle che si salveranno e giocheranno il nuovo torneo in Serie A.

Per quel che riguarda la lotta salvezza, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” nella sfida che li vedrà opposti alla Roma. Per la compagine salentina, la sola vittoria potrebbe non bastare, per conquistare la permanenza nel massimo torneo, è necessario, infatti, che si incastrino una serie di risultati.

Qui Lazio

L’ex Marco Baroni, dovrebbe schierare dall’inizio Nuno Tavares e Isaksens, con Pedro pronto a entrare a gara in corso. In attacco Dia giocherà da unica punta

Qui Lecce

Per l’ultimo turno, mister Giampaolo potrebbe tornare a 4-3-3, con il ritorno dall’inizio di Kaba, Ramadani e Karlsson.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Kaba; Pierotti, Krstovic, Karlsson.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Castellanos.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Calcio d’inizio alle 20.45. Diretta della partita su Sky e Dazn.