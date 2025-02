Lecce-Bologna, giallorossi alla ricerca dell’impresa. Le probabili formazioni

Dopo la bella vittoria di venerdì sera ai danni del Parma, successo che ha consentito di dare un po’ di fiato alla classifica, ancora poche ore e alle 18.00 i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti al Bologna.

Il Lecce arriva allo scontro contro i felsinei con il morale abbastanza alto, ma attenzione, lo stesso vale per i rossoblù che, in questo torneo, stanno confermando, anzi, migliorando, quanto di buono hanno fatto la passata stagione, inoltre, è reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Qui Lecce

Mister Giampaolo ritrova Berisha e Rafia e ha portato con sé anche i nuovi arrivati, difficile, però, che qualcuno di loro possa partire dall’inizio, quindi, nonostante i dubbi espressi alla vigilia riguardo alle scelte, dovrebbe partire con gli stessi uomini visti al “Tardini, con Ramadani, Pierret e Karlsson nella formazione iniziale.

Qui Bologna

Vincenzo Italiano, dal canto suo, si vede costretto a fare a meno di Aebischer, Ferguson, Odgaard e Orsolini, ma nonostante l’impegno infrasettimanale con gli orobici, dovrebbe schierare la migliore formazione possibile, con Castro a guidare l’attacco.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Pierret; Pierotti, Krstovic, Karlsson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.

ARBITRO: Forneau di Roma 1

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta della partita su Sky e Dazn