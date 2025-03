Rammarico giallorosso, gioia rossonera. I commenti del post Lecce-Milan

Forse si sarebbe potuto gestire meglio il doppio vantaggio, ma resta il fatto che il Milan ha strameritato di vincere la partita. I giallorossi, infatti, erano già sotto dopo soli 49 secondi e sono stati miracolati dal Var, che ha annullato anche il pareggio. Poi, ci ha pensato Falcone a tenere a galla i salentini che hanno avuto anche raddoppiato, in un momento di assedio degli ospiti. Ma alla fine Conceicao ha azzeccato i cambi e con in campo i titolarissimi sono giunti, nel giro di soli 13 minuti, il sorpasso e la rimonta.

“Questa sconfitta si incassa male, più si parla, peggio è. Ribadisco i concetti che ho espresso, c’è delusione, ma si riparte cercando di fare leva sulle cose buone che la squadra ha fatto, poi, abbiamo pagato la qualità tecnica degli avversari e qualche calo fisico dei miei calciatori, due gol in quattro minuti, poi, non ci hanno dato la possibilità di rialzare la testa”, ha affermato mister Giampaolo nel post-gara.

“L’istintività e l’essere garibaldini è una caratteristica di questa squadra, oggi siamo stati più verticali, ma questo porta a subire le ripartenze dell’avversario, siamo stati sfortunati perché abbiamo incontrato un avversario molto qualitativo. Più i calciatori sono giovani meglio è, i giovani smaltiscono in fretta, mentre quelli con più esperienza sedimentano maggiormente. Sappiamo cosa fare da qui alla fine e mi dispiace immensamente non aver portato punti a casa oggi. Oggi a Krstovic, prima di arrivare allo stadio, ho detto che avrebbe fatto due gol, ma non che ne avremmo subiti tre”.

“Ho visto uno dei migliori primi tempi del Campionato, abbiamo creato molte occasioni e due gol sono stati annullati. In settimana abbiamo lavorato su punti forti e deboli del Lecce, poi, abbiamo subito gol in un momento di distrazione e, nel momento difficile, è arrivato il carattere. Bravi ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine”, sono state, invece, le parole di Sergio Conceicao

“Questa vittoria mi dà voglia di lavorare, dobbiamo essere più equilibrati a livello di dinamiche di gioco. In settimana abbiamo lavorato sulle piccole cose. Abbiamo giocato con tre centrocampisti che sono andati a prendere i pari ruolo del Lecce, Bondo è stato importante davanti alla difesa e oggi siamo stati più compatti. Leao è un grandissimo calciatore e i giocatori di qualità dovrebbero partire sempre titolari, ma lui, anche quando inizia dalla panchina vuole sempre dare il massimo. Il prossimo passo sarà quello di trovare maggiore equilibrio e i nostri centrocampisti devono lavorare un po’ di più sulla gestione. Bisogna continuare su questa strada. Bondo ha fatto una bella partita, non era facile arrivare dal Monza e fare bene, ha capito sin da subito cosa volessi”.

È stata poi la volta del difensore giallorosso Gaby Jean: “Dopo una sconfitta così la squadra è triste e delusa, ma bisogna rialzare la testa e lavorare per la prossima gara con il Genoa.

Il Milan è una grande squadra con grandissimi calciatori, quest’anno abbiamo fatto fatica con le big, oggi avremmo voluto portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo stare attenti in ogni minuto della partita. Sul gol non ci sono colpe individuali, quando abbiamo incassato la prima marcatura ci siamo chiusi, ma le abbiamo incassate insieme. Abbiamo fatto 60 minuti veramente buoni, bisogna prendere le cose positive di questa gara e rialzarsi. Mi sono unito tardi alla squadra, posso dire che il calcio italiano è differente da quello francese e devo migliorare sulle marcature individuali”.

Ultimo a parlare Sottil: “Sono entrato e ho giocato da terzino, perché serviva qualcuno in quel ruolo, ma gioco dove mi chiede di giocare il mister lo faccio. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, incassato due gol, reagito e fatto una grande prova, penso che da oggi svolteremo.

Il primo giorno che sono arrivato a Milanello ho incontrato persone che mi hanno messo subito a mio agio e dal grande livello tecnico, per me questa è una formazione grandissima. Purtroppo, durante la stagione ci sono alti e bassi, ma adesso sono sicuro che questa vittoria e come l’abbiamo ottenuta, ci possa consentire di svoltare e chiudere la stagione nel migliore dei modi”.