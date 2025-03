Delusione Lecce per la sconfitta contro la Roma, i commenti del post partita

La prestazione c’è stata e purtroppo anche il rammarico. I salentini disputano una buona gara contro la Roma, creano anche qualche grattacapo ai capitolini, ma alla fine il valore tecnico degli avversari ha la meglio e per capitan Baschirotto e compagni arriva la quinta sconfitta di fila.

“Dobvyk va supportato, è un ragazzo che ogni mattina chiama casa e non sa se la famiglia risponderà o no, è molto sensibile, ha bisogno di affetto e glielo stiamo dando, gli chiedo sempre di lottare e ha grandi margini di miglioramento”, ha affermato Ranieri a fine partita.

“Si possono sbagliare gol, ma non bisogna prendere contropiede, non va bene e bisogna essere più attenti, poi creiamo molte occasioni ma non le finalizziamo sempre. La Roma deve arrivare fino a domenica alla sfida con la Juventus, bisogna pensare una partita alla volta. Siamo arrivati a un punto del campionato nel quale tutti cercano di fare risultato. Cristante è un calciatore con una geometria mentale, sa sempre dove stare e legge la situazione. Non parlo del prossimo allenatore, quello è un compito dei consiglieri del Presidente. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, faccio i complimenti ai miei giocatori, perché se non fossimo entrati in campo con questo spirito avremmo fatto la fine del Milan nel primo tempo”.

“Oggi la squadra ha fatto una buona prestazione, ma ha perso e questo significa che gli avversari sono stati superiori. Nelle ultime cinque gare, non abbiamo avuto il merito di fare qualche punto che avremmo potuto fare. Oggi non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, dobbiamo sempre lottare e secondo me sul gol si poteva ravvisare un fallo su Baschirotto”, sono state invece le parole di Giampaolo.

“Abbiamo giocato la gara come l’avevamo preparata e penso che sia stata disputata più o meno su un livello equilibrato, poi, la Roma è una compagine forte. Sono un po’ rammaricato perché avremmo potuto fare meglio. La partita con il Venezia sarà importante, ma come lo era questa. Ogni incontro da qui alla fine è determinante. Come si esce da questa situazione??? Giocando!!! Il gol non è razionale, il calcio non è razionale. Se segni sei bravo, se non si fa non lo sei. Gaspar ha fatto una buona partita, ha spirito ed è attento, sono partito con lui perché guadagnavo dal punto di vista delle palle alte”.

“Non ho giocato con la Nazionale, ma sto a posto. Anche senza Dybala bisogna fare risultato, oggi abbiamo vinto e bisogna continuare così”, ha dichiarato, invece, Ndicka

“Roma-Juve in casa è una partita da vincere e lo vogliamo fare. Abbiamo maggiore tenuta difensiva, poi c’è un grande Svilar che ci aiuta. Bisogna giocare con intensità e umiltà”.

Ultimo a parlare il centrocampista del Lecce Ramadani: “Era una gara difficile, nei primi dieci minuti loro hanno messo molte palle in profondità, ma poi abbiamo preso le misure. Abbiamo fatto una prestazione giusta, ma il risultato non lo è”,

“Su Baschirotto tutti abbiamo pensato fosse fallo, ma l’arbitro ha detto che ha fatto controllare anche il Var. Questo periodo è stato per me difficile, ma sono stato zitto e ho continuato a lavorare, poi, ho avuto problemi alla schiena, ma adesso sto meglio. Rimangono otto partite e bisogna essere uniti, perché alla fine si perde come squadra e non come individuo, anche l’anno scorso abbiamo avuto difficoltà, ma le abbiamo superate insieme. Non bisogna parlare, ma andare in campo e fare risultato. Bisogna essere più cattivi sottoporta e occupare meglio le zone un cui si può far gol. I tifosi a ogni incontro sono fantastici e noi dobbiamo vincere per loro, è giusto che non siano contenti, ma noi faremo di tutto e li ringrazio sempre”.