Contro il Torino giallorossi all’ultima spiaggia, le probabili formazioni

Dopo aver fallito l’ennesimo scontro salvezza della stagione contro il Verona, ancora poche ore e i giallorossi di mister Marco Giampaolo, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nell’ultimo impegno casalingo stagionale che li vedrà opposti al Torino.

La compagine salentina cercherà di portare a casa l’intera posta in palio e sperare, contemporaneamente, che Venezia ed Empoli compiano un passo falso, per poi giocare le ultime, minime speranze nel turno in trasferta con la Lazio dell’ex Marco Baroni. Inutile girarci intorno, già lo spareggio sarà molto difficile da raggiungere, figurarsi la salvezza diretta, ma finché la matematica non emetterà una sentenza cassata c’è ancora qualche speranza.

Qui Lecce

Il tecnico abruzzese dovrebbe riproporre lo stesso undici visto all’opera con il Verona, con l’eccezione di Thiago Gabriel dall’inizio al posto dell’infortunato Gaspar e Kaba al posto di Coulibaly che giocherà più avanzato nel ruolo di Helgason..

Qui Torino

A Vanoli mancherà nel reparto arretrato Coco, che dovrebbe essere sostituito da Dembelè. In attacco ci sarà Adams unica punta.

Le probabili formazioni

LECCE: 4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Tiago Gabriel, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; N’Dri, Coulibaly, Morente; Krstovic.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Arbitro: Rapuano di Rimini

Calcio d’inizio ore 20.45. diretta della partita su Sky e Dazn