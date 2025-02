È il giorno di Lecce-Udinese, le probabili formazioni del match contro i friulani

Dopo il pareggio in trasferta a Monza, buon punto che ha mosso la classifica, anche a causa delle contemporanee sconfitte delle dirette concorrenti, ma per il quale è rimasto un po’ di amaro in bocca per non aver centrato il risultato pieno, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

Quella friulana è una delle compagini più in forma del momento, che nelle ultime tre gare ha collezionato due vittorie e un pareggio, ottenuto contro il Napoli, prima della classe, per di più allo stadio “Maradona”.

I giallorossi, dal canto loro, sono reduci da due pareggi e una vittoria con all’attivo tre gol segnati e uno solo incassato e, dato che incoraggiante, due clean sheet consecutivi.

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo, a parte Marchwinski la cui stagione è terminata anzitempo, ha tutta la rosa a disposizione, compreso Berisha che, però, difficilmente partirà dall’inizio. Il tecnico abruzzese, quindi, dovrebbe schierare lo stesso undici visto all’opera in Brianza, con l’eccezione di Ramadani al posto di Pierret dall’inizio

Qui Udinese

In casa friulana, out Tourè e Okoye, Runjaic dovrebbe confermare il 4-4-2 visttorioso contro l’Empoli, con la coppia Thauvin e Lucca a guidare l’attacco.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): 4-2-3-1: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Krstovic, Pierotti

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

Calcio d’inizio alle 20.45; diretta della partita su Dazn