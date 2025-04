È il giorno di Lecce-Venezia, chi sbaglia ha poche speranze. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna a opera della Roma, nella quale i giallorossi hanno fatto vedere di aver ritrovato un barlume di gioco, anche se la vittoria della compagine ospite è stata più che meritata, ancora ore e i salentini torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida salvezza che li vedrà opposti al Venezia che, pareggio dopo pareggio, si è rimessa in corsa per la lotta per non retrocedere.

Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, in caso di disfatta di una delle due, potrebbe decretare l’addio alla massima serie, anche e soprattutto su un possibile impatto emotivo che uno stop potrebbe avere su squadra e calciatori.

Qui Lecce

Mister Giampaolo, che alla vigilia ha predicato lucidità, razionali e determinazione, ha a sua disposizione tutta la rosa e, con ogni probabilità, schiererà lo stesso undici iniziale visto all’opera con i capitolini.

Qui Venezia

L’ex Eusebio Di Francesco, sconfitto nella settimana scorsa dal Bologna, ha quadrato la difesa, che subisce meno e, viene da un filotto di pareggi molto incoraggiante. Per la gara nel Salento, recupera Nicolussi Caviglia, ma ci sono le incognite Duncan e Schingtienne.

Probabili Formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto,Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della partita su Dazn