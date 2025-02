Contro il Monza, Lecce alla prova del nove. Le probabili formazioni

Dopo il buon pareggio interno contro il Bologna, una delle squadre più in forma del torneo, vittorioso venerdì sera nella gara interna contro il Torino, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello “U-Power Stadium”, nella sfida che li vedrà opposti al Monza, fanalino di coda del Campionato.

Sfida delicatissima quella con i brianzoli, perché per la compagine di casa, reduce dall’esonero di Bocchetti e il ritorno in panchina di Alessandro Nesta, la gara rappresenta una sorta di ultima spiaggia, naturale, quindi, che farà di tutto per conquistare tutta la posta in palio.

Dal canto loro, i salentini, invece, hanno la possibilità vincendo, di aggiungere un importante tassello alla conquista della salvezza.

Qui Monza

Il tecnico ex Campione del Mondo dovrà fare a meno di Caldirola, Birindelli, Akpa-Akpro, Pessina e Gagliardini, ma recupera Caprari e D’Ambrosio.

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo ha convocato Berisha, ma difficilmente scenderà in campo, a causa di uno stato influenzale che lo ha colpito in settimana. Buone notizie per quel che riguarda Helgason, invece che, a parte mercoledì, si è allenato con il gruppo tutta la settimana.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pedro Pereira Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente

Arbitro: Collu di Cagliari

Calcio d’inizio alle 15.00; diretta della partita su Dazn