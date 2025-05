Obbligatorio vincere per sperare in un miracolo, le probabili formazioni di Hellas-Lecce

Vincere e poi sperare in un miracolo, con la vittoria di ieri sera dell’Empoli ai danni dal Parma, la salvezza non è più in mano ai giallorossi che, anche in caso di vittoria oggi, devono sperare che la formazione toscana, con un calendario molto più favorevole, compiano un passo falso nelle prossime partite.

Ancora poche ore e capitan Baschirotto e compagni scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Bentegodi”, nella sfida che li vedrà opposti al Verona. Impegno difficile, difficilissimo, quello con la compagine scaligera, che cercherà di portare in casa l’intera posta in palio, per chiudere definitivamente la questione salvezza.

Qui Verona

Paolo Zanetti, ritrova dopo la squalifica Ghilardi e Coppola, quindi torna la difesa titolare; la mediana dovrebbe essere quella schierata durante la maggior parte del torneo, mentre, in attacco, si potrebbe assistere al ritorno di Tengstedt

Qui Lecce

Mister Marco Giampaolo, dal canto suo, dovrebbe proporre qualche cambiamento rispetto alla sfida della settimana scorsa contro la prima della classe, con l’arretramento di Pierret e il ritorno dall’inizio di Helgason e Morente. Krstovic, tornato a piena disposizione, guiderà l’attacco.

Le probabili formazioni

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Suslov, Bradaric; Tengstedt, Sarr

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Pierret; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic.

Arbitro: Maresca di Napoli

Calcio d’inizio alle 15.00. diretta della partita su Dazn.