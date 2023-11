Serie A, Lorenzo Colombo manda all’inferno il Verona di Baroni. La Salernitana in caduta libera

In attesa della sfida delle 18.00 allo Stadio Olimpico tra il Lecce di D’Aversa e la Roma di Mourinho, il campionato italiano di calcio regala scontri determinanti anche per le sorti della stagione dei salentini. Al Bentegodi di Verona, Lorenzo Colombo regala una vittoria prestigiosa (per 3 a 1) al Monza di Mister Raffaele Palladino sull’Hellas di Marco Baroni con una doppietta d’autore che lo proietta tra i bomber più prolifici del torneo. I fischi della curva e dell’ intero stadio veneto fanno presagire giorni difficili per il team gialloblù.

Strana sorte quella dell’ allenatore scaligero, che rischia seriamente la panchina grazie alle gesta sportive di quel centravanti che proprio nel Salento, in quel Lecce allenato da Baroni, aveva trovato la giusta consacrazione dopo gli exploit nella Primavera del Milan e le alterne fortune nelle file di Spal e Cremonese.

Colombo, con un rigore trasformato a tempo scaduto, aveva regalato in quel di Monza all’ U Power Stadium la salvezza al Lecce nella penultima giornata del campionato 2022-2023, consentendo ai giallorossi di disputare l’ultima partita del torneo in scioltezza davanti ai propri tifosi contro il Bologna di Thiago Motta (che aveva sbancato il Via del Mare per 3 a 2 all’ ultimo istante di gioco con Ferguson.

Insieme al Verona se la passa male, molto male, la Salernitana di Pippo Inzaghi subentrato a Paulo Sousa. I campani, sconfitti in casa dal Napoli di Rudi Garcia, racimolano l’ennesimo risultato negativo. L’ex allenatore della Reggina evidentemente non è riuscito ad invertire il trend. Cosa che sembra essere riuscita a Cioffi, nuovo trainer dell’ Udinese subentrato a Sottil, che con un pareggio prima e con una prestigiosa vittoria poi (contro il Milan a San Siro, gol di Pereyra su rigore) ha risollevato le sorti dei friulani.