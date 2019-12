Lecce-Bologna: sfida salvezza al Via Del Mare

Domenica 22 dicembre alle ore 15.00 si terrà allo stadio Via del Mare la sfida Lecce – Bologna, una partita fondamentale per queste due squadre che lottano entrambe per la salvezza. I tre punti in palio sono molto preziosi, conquistare questo ricco bottino darebbe davvero una spinta verso la salvezza.

La partita è molto attesa ed i tifosi di entrambe le formazioni sperano di poter continuare a tifare la loro squadra nella massima serie di calcio italiano anche nella stagione 2020/21. Chi si occupa di offrire dei pronostici vincenti sta prendendo in esame le possibili formazioni e le caratteristiche dei giocatori, per tentare di fare una previsione esatto di questo match di Serie A Tim.

Non è possibile prevedere con certezza quale squadra trionferà sul campo o se lo scontro si concluderà con un pareggio ed un punto a testa. Ciò che è certo è che le due formazioni lotteranno per fare la miglior prestazione possibile e per soddisfare le richieste degli allenatori e dei tifosi.

Lecce: incontri precedenti e successivi

Il Lecce arriva alla sfida casalinga contro il Bologna dopo aver sfidato in trasferta il Brescia, in una partita che è stata anch’essa fondamentale per la corsa alla salvezza. La squadra di Fabio Liverani dovrà scendere in campo con cattiveria agonistica, perché non potrà permettersi di chiudere i novanta minuti senza un risultato utile.

Allenatore, giocatori e tifosi sanno bene quanto sia importante imporsi al Via Del Mare e conquistare i tre punti vittoria. La squadra non lotterà per il pareggio, ma per vincere: un pareggio potrebbe comunque essere un buon risultato, l’importante è non subire la sconfitta.

Dopo la partita contro il Bologna, il Lecce accoglierà in casa l’Udinese. La sfida si terrà il 5 gennaio 2020 dopo una breve pausa per le vacanze natalizie e sarà la seconda partita consecutiva al Via Del Mare. Il 12 gennaio 2020 la squadra di Liverani andrà invece in trasferta per combattere contro il Parma, altra importantissima sfida per conquistare punti salvezza.

Bologna: incontri precedenti e successivi

Per quanto riguarda il Bologna, la squadra di Sinisa Mihajlovic arriverà all’incontro dopo aver sfidato in casa l’Atalanta. Gli incontri successivi in programma sono la partita contro la Fiorentina in casa il 5 gennaio 2020 e poi la trasferta contro il Torino il 12 gennaio 2020.

Sebbene si tratti di una sfida in trasferta, anche il Bologna non potrà permettersi una prestazione sottotono. La squadra di Mihajlovic sta lottando per la salvezza ed ha bisogno di accumulare punti per allontanare il timore della retrocessione.

In questo campionato il Bologna ha fatto delle prestazioni molto interessanti, intervallate però da partite in cui la squadra sembrava aver staccato la spina. L’allenatore dovrà essere bravo a dare maggiore continuità ai giocatori: la rosa di cui dispone ha grandi potenzialità, alcuni membri della squadra si stanno mettendo in luce e stanno dimostrando in campo il loro valore. Con maggiore continuità e prestazioni sempre di livello il Bologna potrà rendere il percorso verso la salvezza molto più agevole e non lasciare i suoi tifosi con il fiato sospeso fino alla fine del campionato.