Nella stagione del centenario Giulini regala al Cagliari il grande ritorno di Radja Nainggolan

Continua la rubrica di approfondimento sulle nuove sfidanti del Lecce in Serie A. Ieri si è parlato dei crociati parmigiani, mentre oggi andremo a trattare la squadra più importante della Sardegna, il Cagliari, che insieme al Napoli è l’unica compagine del Sud Italia ad aver vinto uno scudetto.

Le avversarie del Lecce, il Cagliari

Dopo gli anni del vulcanico presidente Cellino, nel 2014, la squadra sarda, è stata acquistata da Tommaso Giulini.

Il nuovo presidente, chiamò subito in panchina Zdenek Zeman e naturalmente fu subito fallimento sportivo più totale, la compagine rosssoblu, infatti, non riuscì a raggiungere i risultati sperati e il boemo aggiunse al già men che mediocre suo curriculum, l’ennesimo esonero. La squadra retrocesse in serie B e per il torneo cadetto fu scelto come tecnico Rastelli, che vinse il campionato e ottenne la promozione. Negli anni successivi, il Cagliari è riuscito a salvarsi quasi sempre senza problemi, con la panchina affidata dal 2018 a Rolando Maran.

La nuova stagione

Nell’anno del centenario, il presidente, sta costruendo una grande squadra, con l’obbiettivo – anche se non dichiarato – di accedere in Europa League. Gli acquisti sono stati molto importanti. Su tutti, spicca il grande ritorno di Radja Nainggolan. Ma i nomi di spessore sono anche altri: Rog (Napoli), Nandez (Boca Juniors). Ma non finisce qui, la società isolana, infatti, sta trattando anche giocatori di elevata caratura come Ounas (Napoli) e Defrel (Sampdoria).