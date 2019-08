Il Genoa al via del campionato per raggiungere metà classifica. Quanto influenzerà il disastro dello scorso anno?

Diciassettesimo appuntamento con la rubrica sulle squadre che affronterà il Lecce (capace di uno straordinario doppio salto di categoria) in Serie A. Oggi è il Genoa di Enrico Preziosi.

Le avversarie del Lecce, il Genoa

Molto spesso, quando si parla del Genoa, ci si trova a discutere di una compagine che dovrebbe occupare stabilmente il centro classifica. Ultimamente, però, il “Grifone, sembrerebbe aver perso lo smalto degli anni migliori. Difatti, nelle ultime tre stagioni, è riuscito – a fatica – a a conquistare la salvezza per restare nella massima serie.

I tifosi, delusi, chiedono a gran voce un cambio di proprietà. Anche il patron è della stessa idea, solo che, a suo dire, non ha trovato un acquirente capace di ripetere quanto di buono fatto da lui in questi anni.

La nuova stagione

Salvatosi, all’ultima giornata, per il rotto della cuffia, quest’anno, il Genoa, sta cercando di imbastire una rosa all’altezza delle piccole-medie rivali e spera in qualche scivolone da parte delle dirette concorrenti, per ottenere un piazzamento nelle prime dieci posizioni. Il mercato in entrata è stato abbastanza ricco e importante. Sono arrivati infatti Lasse Schøne (Ajax), Saponara (Fiorentina) e Pinamonti (Inter). Questi i nomi di spicco. A cui vanno aggiunti anche Zapata (Milan), Romulo (Lazio) e Barreca (Monaco).