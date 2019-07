E’ una Roma senza “Pupone” e “Capitan Futuro”, il lupi ripartono rinunciando alle bandiere

Nuova puntata della nostra rubrica dedicata alla serie A e alle 19 avversarie del Lecce che è tornato dopo ben sette anni nella massima serie. La squadra protagonista di oggi è una di quelle che crea fortissime emozioni alla sua tifoseria. Stiamo parlando della Roma.

Le avversarie del Lecce: La Roma.

Per i giallorossi romani, non è un bel periodo. I capitolini, infatti, hanno dovuto fare i conti con le uscite forzate di due giocatori che hanno deciso di dedicare tutta la loro vita calcistica alla Roma.

Il primo è considerato l’ottavo Re di Roma. L’altro è colui che per onorare la maglia e la città in cui ha vissuto da sempre ha messo da parte l’orgoglio e si è fatto da parte senza particolari storie quando gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto giocare. Parliamo ovviamente di Francesco Totti e Daniele De Rossi.

Non ci sono solo problemi con le bandiere, però, ma anche sotto l’aspetto dirigenziale. Infatti negli ultimi anni sono stati numerosi i cambi nell’organigramma societario.

La nuova stagione.

Con l’uscita del Milan dall’Europa League, la Roma è entrata di diritto nella fase a gironi della competizione, evitando così le qualificazioni. Da tempo, i tifosi sono in conflitto con la società non solo per le questioni relative ai calciatori più rappresentativi, ma anche perché la squadra non riesce più a vincere un trofeo da ormai più di 10 anni.

Per questo, il club, nonostante i problemi di bilancio, sta provando a costruire una squadra che possa perlomeno qualificarsi per la prossima Champions League.

Le uscite sono state importanti, El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Manolas (Napoli) e Luca Pellegrini (Juventus). Va detto anche che i nuovi acquisti sono di un certo spessore. Jordan Veretout (Fiorentina), Gianluca Mancini (Atalanta), Diawara (Napoli), Pau Lopez (Betis Siviglia) e Leonardo Spinazzola (Juventus).

Le trattative.

Con l’acquisto del portiere spagnolo Pau Lopez, la società ha necessità di piazzare quello che è stato una sorta di guaio nella passata stagione, il portiere Olsen che non è riuscito a trasmettere sicurezza al reparto difensivo. Su di lui, pronta l’offensiva del Porto. Un altro acquisto sbagliato dello scorso campionato è stato senz’altro il francese Nzonzi. Ora la società proverà a inserirlo nella trattativa per portare lo spagnolo Suso dal Milan. Anche se sulle tracce del centrocampista c’è anche il Monaco. Tuttavia, nell’estate romana, si sogna il grande colpo in attacco, specie se Dzeko dovesse andare all’Inter. Il sogno ha il nome di Gonzalo Higuain.