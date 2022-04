Contro la Spal rosa al completo per mister Baroni, i convocati

Per la prima volta in stagione ci sono tutti, ma veramente tutti. L’intera rosa a disposizione dell’allenatore per la partita contro la Spal di domani, con il rientro anche di Gabriel e Asencio, unici assenti nella lista dei convocati in occasione della sfida di martedì scorso contro la Ternana.

“La squadra è al completo e abbiamo avuto la possibilità di recuperare tutti, siamo riusciti a sopperire le tante assenze con compattezza, sacrificio, adesso non manca alcuno ed è importante, perché abbiamo più risorse e sono contento quando ho la possibilità di avere tante scelte”, ha affermato mister Marco Baroninella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara.

“Per quel che riguarda la gara, ogni partita ha insidie e vincere in B non è mai facile. L’avversario è importante, è incappato in una stagione non brillante, ma consta grandi giocatori, alcuni dei quali hanno giocato in A. Sarà una sfida difficile e complicata, lo sappiamo, ma siamo pronti.

La squadra ha imparato che si vive di pressione, se non c’è quella vuol dire che siamo a casa e non si sta bene, la pressione è il nostro pane quotidiano e bisogna saperla gestire, i ragazzi lo sanno fare e da questo punto di vista sono sicuro che si farà bene da qui a fine campionato, perché questi giovani sanno donarsi, dare tutti e lo fanno con gioia.

Non guardo gli altri, sono concentrato sulla mia squadra perché il torneo ha dimostrato che ci sono situazioni diverse e non c’è alcun risultato scritto.

Non finirò mai di sottolineare l’abnegazione dei miei calciatori, l’ambiente è compatto e questo aiuta molto la squadra. La trasferta di Terni è stata importante e gli atleti il giorno dopo mi hanno detto: ‘Mister quello che c’è da fare lo facciamo’ e si sono allenati tutti. Non sono uomo da proclami, quello che cerco di inculcare è cultura del lavoro, voglia, determinazione, gioia ed entusiasmo. Se si fa questa professione si è fortunati e non possono mancare certe componenti.

Gabriel è rientrato, ha fatto pochi allenamenti, ma molto bene e adesso faremo una chiacchierata e vedremo se potrà giocare.

La ripresa la studiamo sempre insieme, il nostro premio è la partita, tutti stiamo bene con la famiglia, ma poi bisogna ritornare negli spogliatoi. Domani ci sarà la gara, sarà difficile e la affronteremo.

Nella spal giocheranno due Mancosu e Meccariello che ho conosciuto e ci terranno a fare bene davanti a un pubblico che è stato loro, questo è il calcio, noi li saluteremo e credo lo farà anche lo stadio.

Come ho detto l’altra volta, il gol è un’eccezione, perché bisogna creare prima le occasioni, come stiamo facendo tra l’altro. Poi ci sono momenti in cui tutto è più facile e altri più difficile, ma adesso bisogna lavorare tutti insieme. Abbiamo attaccanti esterni che hanno segnato 23 reti, sono tante e questo è merito del lavoro e dei giocatori che si fanno trovare pronti. Sappiamo che qualcuno ha giocato più degli altri e sta facendo bene, ma il mio pensiero è rivolto a chi subentra, va in campo e deve essere bravo come chi è partito titolare.

Faccio riscaldare i calciatori che hanno giocato il primo tempo, perché penso che riprendere sia difficoltoso. Rientrati negli spogliatoi li faccio rilassare cinque minuti, poi do alcune indicazioni e qui finisce tutto, poi c’è bisogno di una sorta di riattivazione, perché si ricomincia a giocare subito e qualche volta abbiamo pagato i minuti iniziali della ripresa. È un ricalarsi nella prestazione dopo 15 minuti recupero, perché bisogna ripartire forte.

Chi fa questo lavoro sa che più la posta è importante, meglio si sta facendo, spero sempre di avere appuntamenti del genere, anche perché quando la squadra si allena bene, l’allenatore ha poco margine di sbaglio.

Non cambieremo molto rispetto alle precedenti tre partite, i cinque cambi sono un patrimonio importante. A volte si dice che il tecnico ha fatto bene o male le sostituzioni, ma non è lui che ha indovinato, ma sono stati i calciatori che sono entrati pronti, oppure hanno lasciato la testa in panchina, perché quando si scende in campo con la iena addosso è importante”.

I convocati

Intanto sono 25 i calciatori convocati dal tecnico toscano per la sfida di domani. Questo l’elenco con i numeri di maglia: 1. Bleve 5. Lucioni 6. Simic 7. Ragusa 8. Gargiulo 9. Coda 10. Di Mariano 13. Tuia 14. Helgason 17. Gendrey 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Plizzari 23. Björkengren 24. Faragò 25. Gallo 27. Strefezza 29. Blin 30. Barreca 33. Calabresi 37. Majer 42. Hjumand 44. Dermaku 90. Asencio 99. Rodriguez.

Iniziativa di solidarietà

Infine, dando seguito all’iniziativa B for Peace promossa dalla Lega B, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce informa i propri tifosi che, in occasione della partita di domani, presso lo stadio Via del Mare saranno allestiti due punti raccolta di medicinali e beni alimentari di prima necessità da inviare alle popolazioni colpite dal confitto russo-ucraino in atto.

Tutti supporter potranno fornire il loro contributo presso i punti raccolta presenti all’esterno dello stadio in prossimità dei varchi di accesso della Curva Nord e della Tribuna Centrale dalle ore 11.30 e fino alle ore 14.15.