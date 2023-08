Strefezza ‘falso nueve’, la nuova vita dell’italo-brasiliano nel Lecce di D’Aversa

E se il Lecce il centravanti lo avesse già in organico senza bisogno di andarlo a trovare sul mercato? Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato, per tutti Strefezza, dopo la prima stagione da protagonista in Serie A, sulla fascia destra nel Lecce di Baroni, potrebbe trovare una nuova collocazione nell’ undici allestito da D’Aversa, quella di falso – 9, falso nueve per dirla alla spagnola.

168 centimetri di esplosività, dinamicità, estro al servizio dell’intelligenza tattica, il brasiliano di San Paolo con passaporto italiano è stato provato come centravanti nei giorni in cui Assan Ceesay era stato dato in procinto di trasferirsi nella miliardaria lega araba, regalando ai giallorossi di Corvino una plusvalenza di quasi 3 milioni di euro. Poi l’affare è saltato e Corvino ha bollato il centravanti ex Zurigo come ‘patrimonio della società’, ma le belle prestazioni di Strefezza da centravanti moderno non possono essere cancellate.

Per caso nacque l’esperimento di Messi al Barcellona, Totti alla Roma, Mertens al Napoli di Sarri…e quel nuovo ruolo fece la fortuna delle squadre che lo provarono. Il falso nove non dà riferimenti alla difesa avversaria, porta via dalla linea i centrali che difendono, apre varchi all’inserimento di ale e centrocampisti. Certo, si perde in chili e potenza nell’area avversaria, ma la panchina serve a questo e Ceesay (o il baby Burnete) può essere utile alla bisogna. Nel frattempo Banda (o Di Francesco) a sinistra e Almqvist a destra danno belle garanzie di dinamicità che Strefezza potrebbe solo esaltare.

Il Lecce di D’Aversa è molto piaciuto nelle amichevoli estive. Più propositivo di quello di Baroni, più intraprendente, più padrone del proprio destino. Forse un puntellamento in difesa sarebbe necessario, il campionato è lungo e gli infortuni possono essere dietro la porta.