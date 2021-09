Otto gli atleti per la sezione salentina, il tiro a segno di Alezio al campionato 2021 a Milano

A conclusione del campionato regionale federale 2021, disputatosi su un totale di 5 gare svoltesi a Lecce, Brindisi, Bari, Foggia e Candela e dopo i recenti successi conseguiti dagli atleti del Tiro a Segno Nazionale di Alezio con la vittoria del 16° Trofeo Memorial “Dott. Giovanni Tommasi” (intitolato alla memoria del compianto presidente della Sezione del T.S.N. di Lecce), è giunta la tanto attesa notizia ufficiale: ben otto tiratori appartenenti alla Sezione T.S.N. di Alezio hanno conquistato la qualificazione per la partecipazione ai campionati italiani di specialità e categoria, che si svolgeranno dal 16 al 19/9 e dall’1 al 3 ottobre pp.vv. a Milano, a cui prenderanno parte atleti provenienti da tutta l’Italia.

Cinque di loro parteciperanno a titolo individuale e tre come componenti la squadra delle atlete master donne.

I cinque atleti che parteciperanno individualmente alla 1^ fase del campionato (dal 16 al 19/9) e che vedrà impegnato il settore giovanile, cioè le categorie juniores, ragazzi, allievi e giovanissimi, accompagnati dalla mascotte Jack (in foto) sono:

Giada Giannachi di Corigliano d’Otranto, già campionessa italiana e medaglia di bronzo assoluta 2020 e campionessa regionale 2021, per la pistola a.c. e per la pistola sportiva a fuoco cal. 22 juniores donne;

di Corigliano d’Otranto, già campionessa italiana e medaglia di bronzo assoluta 2020 e campionessa regionale 2021, per la pistola a.c. e per la pistola sportiva a fuoco cal. 22 juniores donne; Michael Antonaci di Alezio, già medaglia d’oro e d’argento in svariate manifestazioni, per la carabina aria compressa juniores uomini;

di Alezio, già medaglia d’oro e d’argento in svariate manifestazioni, per la carabina aria compressa juniores uomini; Ambra Giannachi di Corigliano d’Otranto, già campionessa regionale, per la pistola a.c. ragazzi;

di Corigliano d’Otranto, già campionessa regionale, per la pistola a.c. ragazzi; Gabriel Antonaci di Alezio, già campione regionale 2020, per la pistola a.c. allievi;

di Alezio, già campione regionale 2020, per la pistola a.c. allievi; Giorgia Beccarrisi di Sannicola, campionessa regionale 2021, che ha eguagliato il primato italiano di 199/200 alla 4^ e alla 5^ gara federale regionale e che ha realizzato 200/200 al 16° Trofeo Tommasi, per la pistola a.c. giovanissimi.

Il secondo periodo, dall’1 al 3 ottobre pp.vv., invece vedrà impegnate le categorie seniores, master e gran master e in tale circostanza le tre atlete che rappresenteranno la Sezione di Alezio nella categoria master donne come componenti la squadra di pistola a.c. master donne sono:

Valeria Meleleo di Corigliano d’Otranto;

di Corigliano d’Otranto; De Salve Gloria di Sannicola;

di Sannicola; Corinne Marie-Louise Duvillard di Sannicola.

“I nostri atleti non sono certamente nuovi a eventi di livello nazionale, ma quelle di Milano saranno per loro le sfide più importanti, più impegnative e più entusiasmanti che dovranno affrontare rispetto a quelle già sostenute e superate finora (afferma il Presidente cav. Claudio Stanca), a causa di un notevole incremento della difficoltà nella concentrazione, nel mantenimento dell’efficienza psico-fisica per tutta la durata della competizione e il superamento dello stress a cui andranno incontro nell’affrontare un viaggio così lungo; vale a dire che non avranno neanche il tempo di riposare e ritemprarsi che già si vedranno impegnati nelle competizioni. La presenza dei nostri atleti al campionato italiano è motivo di particolare orgoglio per la nostra piccola Sezione. Un ringraziamento speciale lo rivolgo alle rispettive famiglie per il continuo sostegno; a tutti gli atleti va il nostro più sincero in bocca al lupo, incrociamo le dita. Aggiungo un invito: coloro che desiderano avvicinarsi al nostro sport (da 10 anni compiuti in poi, minori accompagnati da un genitore) possono venire a trovarci e provare gratis il tiro nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 in Via San Pancrazio 41 ad Alezio (solo su appuntamento e con l’obbligo di esibire il green pass). Per info 328/3658931”.

Foto:

Avanti da sx: Presidente Claudio Stanca – Giorgia Beccarrisi – Gabriel Antonaci – Ambra Giannachi (con la mascotte Jack con pettorina di rappresentanza) e Giada Giannachi;

Dietro da sx: Gloria De Salve – Valeria Meleleo – Corinne M.L. Duvillard – Michael Antonaci – Rocco Melileo (rappresentante atleti)