Rodriguez rinnova e va in prestito all’Ascoli. Lecce alla ricerca di una punta e due centrocampisti

Prima il rinnovo, poi i saluti. Pablo Rodriguez e il Lecce si separano temporaneamente. Il calciatore scuola Real Madrid, infatti, è stato ceduto in prestito all’Ascoli.

Del resto, ieri, nel corso della conferenza stampa nella quale il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato era stato chiaro: “Rodriguez pensiamo che debba lavorare ancora un po’ per essere da Lecce e riteniamo che possa andare via in prestito per giocare con continuità e crescere”.

Detto fatto, l’attaccante, nella mattina di oggi, ha dapprima rinnovato il contratto fino al 2025, per poi essere ceduto. Il prolungamento dell’accordo sta a significare, però, che la società continua a nutrire speranze nei suoi confronti e che ritiene abbia bisogno di un po’ tempo per ‘esplodere’ definitivamente.

Le altre trattative

I giallorossi sono alla ricerca di due centrocampisti e un attaccante. In attesa che si sblocchi la situazione tra Hjulmand e lo Sporting Lisbona – l’accordo tra le due società è stato raggiunto e sottoscritto – è saltata la trattativa tra con l’Al-Fayha per il passaggio di Assan Ceesay al club arabo, quindi, a meno di clamorosi sviluppi, il calciatore gambiano continuerà a indossare la maglia giallorossa.

Per affiancarlo le attenzioni sono rivolte sull’attaccante della nazionale del Montenegro, Nikola Krstovic del Dunajska Streda e su Jérémy Livolant, in forza al FC Girondins Bordeaux.

Per quel che riguarda la mediana, invece, si trattano Batista Mendy, francese in forza all’Angers SCO, compagine della Ligue 2 e Mohamed Kaba, 21enne, calciatore del Valenciennes FC, sempre della seconda serie francesce.