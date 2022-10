Lecce, al via l’appuntamento con la terza tappa del Trofeo Regionale Judo Puglia

Si terrà domenica 9 ottobre, a Lecce, la terza tappa del Trofeo Regionale Judo Puglia che vedrà molti partecipanti, dai più giovani ai più adulti, contendersi il titolo di xxx. Ad ospitare l’evento sarà il Palazzetto dello Sport “San Giuseppe da Copertino” nel capoluogo barocco.

L’evento è anche un’occasione per ricordare Gianfranco Marchello, responsabile CONI per judo e karate che si è spento a 61 anni per dopo una lunga malattia, e Amerigo Ingrosso, suo allievo ammalatosi della stessa malattia.

Ad organizzare la manifestazione è la Scuola di Arti Marziali Dojo Arashi di San Cesario, in collaborazione con il Comitato Regionale Fijlkam – Settore Judo. All’evento hanno già aderito ben 40 associazioni. Durante l’appuntamento del 9 ottobre, inoltre, saranno presenti anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini e l’assessore allo sport Paolo Foresio.

Come iscriversi

Giorno ultimo per iscriversi è il 5 ottobre, a mezzanotte, tramite il portale Sportdata. La quota di iscrizione secondo le modalità Sportdata dovrà essere versata tramite bonifico Bancario sul conto intestato a Scuola Arti Marziali Dojo Arashi – c/c bancario n° 17014.69 – 73016 San Cesario di Lecce cod. ABI 01030 – cod. CAB 79950 – IBAN:IT33C0103079950000001701469 indicando nella causale i nominativi degli atleti iscritti alla gara del 09/10/2022. La copia del bonifico dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: [email protected] entro il 05/10/2022. La quota di iscrizione è di 20 euro.

Per leggere tutti i dettagli su chi può partecipare e sulle categorie previste in gara, clicca qui.