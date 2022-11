Campionato di calcio, venerdì 4 novembre si apre con l’anticipo Udinese – Lecce

I posticipi del lunedì del campionato italiano di calcio mettono in soffitta la dodicesima giornata e lanciano la volata alla tredicesima che vedrà in apertura la sfida tra Udinese e Lecce. Con la vittoria della Roma di Mourinho a Verona per 3 a 1 (gol di Dawidowicz per la squadra di Bocchetti; marcature di Zaniolo, Volpato ed El Shaarawy per i giallorossi) e del Bologna di Thiago Motta in trasferta sul Monza di Raffaele Palladino (Ferguson e orsolini ribaltano la rete di Petagna su rigore per i brianzoli) si chiudono i conti con il vecchio turno. Ritmi, serrati, serratissimi in attesa della sosta per il mondiale invernale 2022in Qatar. I giallorossi restano al momento quartultimi, con 8 punti, a tre lunghezze di distacco da Cremonese ed Hellas e a 2 dalla Samp di Dejan Stankovic.

La giornata numero 13 si aprirà venerdì 4 novembre con l’anticipo tra l’Udinese di Sottil e i giallorossi di Baroni. Sfida allo stadio ‘Friuli’ prevista per le 20.45.

Sabato 5 novembre è la volta di Empoli – Sassuolo e Salernitana – Cremonese (ore 15.00), Atalanta – Napoli (ore 18.00), Milan – Spezia (ore 20.45).

Domenica 6 novembre lunch-match delle 12.30 con Bologna – Torino. A seguire Monza – Verona e Sampdoria – Fiorentina (ore 15.00), Roma – Lazio (ore 18.00), Juventus – Inter (ore 20.45).

Tanti gli scontri diretti che potranno cambiare la classifica in testa e in coda. Come detto il Lecce sfiderà l’Udinese, reduce da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite, risultati che l’hanno portata all’ottavo posto a quota 22, a soli 3 punti dalla Roma, quarta in graduatoria. Occhi puntati su Deulofeu, Beto, Pereyra, Udogie e il talentini Lovric e Samardzic. In porta sarà sfida tra due portieri di grande affididabilità: Falcone e Silvestri.