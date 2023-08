‘È tempo di fare la storia in Arabia Saudita’, Mancini saluta e passa all’incasso

‘I made history in Europe, now it’s time to make history with Saudi’. L’ex allenatore dell’Italia campione d’Europa, Roberto Mancini, mette il punto finale sulla vicenda sportiva dell’estate e si accasa ufficialmente per tre anni in Arabia Saudita. Il ruolo di Commissario Tecnico gli frutterà qualcosa come 30 milioni di euro all’anno.

‘Ho fatto la storia del calcio in Europa, ora è tempo di riscriverla in Arabia‘. Affida ad un video, il Mancio, i saluti al suo nuovo pubblico del Medio Oriente che lo aspetta come un messia, sognando di vincere qualcosa a livello internazionale nelle prossime competizioni, dopo che il campionato saudita si è arricchito di tantissime stelle del calcio europeo (nessun giocatore italiano, però).

Nell’epoca dei social, Mancini regala un video ai suoi nuovi fans sulle note di ‘Con Te partirò‘ di Andrea Bocelli e con in sottofondo le voci di Francesco Repice che alla radio racconta il trionfo italico ai Campionati d’Europa di Inghilterra. E a proposito di Inghilterra c’è anche spazio per la voce che ricorda la vittoria della Premiership con il Manchester City capitanato in campo da Carlos Tevez.

I sospetti si sono materializzati. Nessun malinteso sullo staff messogli a disposizione dalla Federazione di Gravina (Gianluigi Buffon in testa), semplicemente l’umana impossibilità di rinunciare ad un’offerta faraonica, a delle cifre stratosferiche che in Europa si vedono con il binocolo.

I tempi della decisione non sono stati dei più eleganti, visto che siamo alla vigilia di partite decisive per la qualificazione ai prossimi Europei e all’indomani del fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar. Ma non si può avere tutto. Nel video virale, Mancini si fa il nodo alla cravatta verde, si affaccia al balcone di una villa e guarda al futuro. Il suo sarà ricco, ricchissimo. Per quello degli Azzurri si vedrà. La patata bollente è passata nelle mani di Spalletti. Buona fortuna!