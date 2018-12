Vini Taurino chiude un anno di grandi soddisfazioni e augura un 2019 di qualità

L’azienda Cosimo Taurino vini è come una grande famiglia che poggia la sua storia su solide basi e profonde radici. Rosanna e Antonio anche quest’anno intendono porgere gli auguri attraverso le pagine di Leccenews24.

“Si è chiuso un 2018 ricco di soddisfazioni e riconoscimenti – commenta Antonio Bello, amministratore dell’azienda agricola Cosimo Taurino, un anno che ha visto i nostri vini premiati dalle più importanti e famose guide specializzate e che ha visto i nostri prodotti imporsi sui mercati esteri con sempre maggiore impatto e successo”.

Il Patriglione si conferma vino di punta, pluripremiato anche in questo anno appena trascorso, ma si è fatto notare con grande apprezzamento anche il Kompa’ ultimo nato in casa Taurino.

“La nostra azienda – conclude Antonio Bello – sta rafforzando la sua presenza negli Stati Uniti d’America e in Giappone dove si registra circa l’ottanta per cento dell’export, ma dal 2018 siamo convintamente presenti anche nei paesi dell’Est soprattutto in Russia e in Ucraina.

A tutti i lettori di Leccenews24 i nostri migliori auguri per un bellissimo 2019.