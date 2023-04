La Bontà del Contadino, domenica di degustazione di mozzarelle sulla Lecce – Merine

Un tuffo nel passato per riscoprire i sapori e i valori di un tempo, quelli della civiltà contadina in cui da sempre ha messo le sue radici il Salento. Domenica mattina 30 aprile, a partire dalle ore 10.00, presso la Bontà del Contadino, a Lecce, sulla strada provinciale per Vernole, al civico 32, all’altezza della stazione di servizio della IP, oltra alla tradizionale vendita dei prodotti agricoli ci sarà una degustazione di mozzarelle e prodotti caseari. Partono da qui le grandi novità che un giovane ingegnere salentino, Andrea Capone, che ha scelto la campagna di famiglia per dare forma ai suoi sogni di realizzazione professionale, sta mettendo in cantiere per trasformare un punto vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati nei suoi terreni e di prodotti da forno realizzati nello spazio adiacente in un vero e proprio hub di salentinitá. Un posto magico in cui poter consumare un aperitivo made in Salento a base di frise, tarallini, pucce, pizzi e vino della casa o birra artigianale cogliendo al volo l’occasione per scambiare due chiacchiere in amicizia nell’aranceto riadattato a giardino sociale.

Comincia a prendere forma, dicevamo, il sogno di un giovane che ha scelto di non lasciare il Salento per trovare la giusta realizzazione dopo il corso di studi prendendo sulle spalle l’azienda agricola di famiglia. La xylella ha distrutto il suo oliveto? Da subito è partito con il re-impianto. Il vigneto è stato immediatamente rimesso in sesto. E poi i campi in cui fare crescere le piantagioni di prodotti orticoli, verdure, legumi, carciofi, funghi. Di tutto e di più, in un trionfo di odori e colori che si possono ammirare nell’esposizione sulla Lecce-Merine.

Da domenica partono una serie di appuntamenti degustativi. Si comincia con il casaro e la sua sapiente maestria per regalare alle famiglie salentine la calda degustazione che nasce dalla lavorazione del latte e del caglio. Ovviamente la degustazione è gratuita, chi vorrà poi fermarsi ad acquistare i prodotti della campagna appena raccolti o quelli del forno appena sfornati potrà recarsi all’adiacente punto vendita. Ma l’obiettivo non è quello commerciale. Il sogno è di realizzare una versione 2.0 della tradizionale attività agricola di famiglia per lanciare un messaggio chiaro: la campagna è ancora luogo di realizzazione professionale dove l’innovazione e l’inventiva giocano un ruolo determinante, accompagnate al lavoro delle braccia e all’utilizzo dei macchinari che stanno trasformando un settore economico ancora strategico per il presente e per il futuro.