Ciambellone ai frutti di bosco, un dolce soffice e goloso

Il ciambellone ai frutti di bosco, preparato con yogurt e ricotta, è un dolce soffice e delicato adatto per la colazione, ma anche a merenda per ‘zuccherare‘ la giornata con qualcosa di goloso e profumato grazie alla scorza di limone. Questa ricetta con la ricotta è davvero semplice e una volta preparato l’impasto potete anche versarlo nelle formine per i muffin o negli stampini per cupcake. Le monoporzioni saranno carinissime da offrire agli amici e anche belle da vedere per i pois creati dai frutti di bosco.

Ingredienti per la ciambella ai frutti di bosco

250 gr. di ricotta (in alternativa potete utilizzare la stessa quantità di mascarpone, regolatevi durante l’impasto)

un vasetto di yogurt naturale

300 gr. di farina (potete anche usare 200g di farina e 100 di farina di mandorle)

200 gr. di zucchero di canna

un uovo grande intero

frutti di bosco (o anche solo more di rovo, visto il periodo)

una bustina di lievito per dolci

un limone (solo la scorza grattugiata o anche il succo per avere una torta ancor più profumata)

farina e burro per lo stampo.

Procedimento

Unire tutti gli ingredienti, in una ciotola. Amalgamare il tutto sino ad ottenere un impasto gonfio e spumoso. Imburrare e infarinare lo stampo. Versare il composto e infornare per 35 min. a 180°m, comunque fare la prova stecchino. Lasciar riposare qualche min. a forno spento, poi rigirare su un piatto per dolci e decorare a piacere.

Varianti

Potete anche affettare una mela, cospargere il fondo dello stampo di zucchero e adagiare le fettine sullo zucchero. Potete aggiungere all’impasto delle gocce di cioccolato bianco.