e-agrimarket, i frutti della campagna a casa tua con un click. Si inaugura a Lecce ‘Foreshop’

L’e-agrimarket sta rivoluzionando il modo in cui i consumatori europei acquistano prodotti freschi e di qualità. Piattaforme digitali che permettono di riempire il carrello virtuale con frutta, verdura, legumi, latticini, prodotti da forno, olio, vino e conserve con un semplice click, per poi ritirare la spesa in comodi punti dedicati, sono ormai una realtà consolidata. Questo modello unisce la praticità dello shopping on-line alla freschezza e al sostegno diretto alle filiere locali.

In questo contesto di crescente digitalizzazione dell’agroalimentare, Lecce accoglie una novità importante: l’inaugurazione del punto di ritiro Foreshop.

Foreshop: la spesa a portata di app

Il punto di ritiro Foreshop è il volto fisico della nuova app di e-commerce www.foreshop.app, una piattaforma pensata per rendere l’acquisto di prodotti agricoli e gastronomici di alta qualità non solo facile, ma anche efficiente e organizzato.

Cosa cambia a Lecce? Gli spazi che in precedenza ospitavano La Bontà del Contadino con l’annesso Aranceto Sociale, un noto spazio di rigenerazione enogastronomica, hanno subito una trasformazione per diventare la nuova sede operativa di Foreshop. Questa evoluzione segna un passaggio dal modello di vendita tradizionale a un sistema integrato che valorizza sia l’esperienza online che la logistica del ritiro.

Grazie alla app, i clienti possono sfogliare comodamente da casa un catalogo ricco di eccellenze del territorio: dai prodotti ortofrutticoli di stagione ai legumi, dall’olio extra vergine d’oliva ai vini, fino a marmellate, conserve, latticini e prodotti da forno, garantendosi freschezza e tracciabilità.

Ritiro veloce e organizzato

Il cuore del servizio offerto da Foreshop è la praticità del ritiro. Una volta completato l’ordine tramite la app, la merce viene preparata e confezionata in kit, box e cassettine pronte per il ritiro. Questo sistema non solo velocizza l’operazione per il cliente, ma assicura anche la massima cura e organizzazione del prodotto. E per chi non può raggiungere lo shop, la consegna a casa è assicurata.

Il nuovo punto di ritiro Foreshop si trova in una posizione strategica, in via Vernole a Lecce, di fronte al Bar Vero.

Con l’inaugurazione di Foreshop, domenica 21 settembre 2025, Lecce si allinea alle migliori pratiche europee dell’e-agrimarket, offrendo ai cittadini uno strumento moderno e comodo per accedere ai sapori autentici della nostra terra, combinando la tradizione della qualità agricola con l’innovazione del commercio digitale.